La Ciclovia per Tutti | complesso edilizio confiscato concesso al Parco Nazionale dell’Aspromonte

Nei giorni scorsi il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha firmato una convenzione con il Parco Nazionale Aspromonte. L’accordo riguarda un immobile nel centro di Gambarie, che sarà destinato a sostenere attività sportive per le persone con disabilità nei territori montani. La struttura, confiscata e ora affidata al parco, diventerà un punto di riferimento per chi vuole praticare sport in montagna, senza barriere.

Università Mediterranea e Parco Nazionale dell'Aspromonte: firmata convenzione quadro È stata firmata una convenzione tra l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Parco Nazionale dell'Aspromonte, finalizzata a sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della formazione. Parco Nazionale dell'Aspromonte, maxi multa: scoperto taglio boschivo non autorizzato su 10 mila mq #Parco-Nazionale-dell'Aspromonte || I Carabinieri Forestali hanno scoperto un vasto taglio boschivo non autorizzato a Bagaladi, all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte.

