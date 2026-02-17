Tour in battello lungo l’Arno dallo Scalo Roncioni fino a Bocca d’Arno e ritorno

Lungo il fiume Arno, un tour in battello parte dallo Scalo Roncioni e raggiunge Bocca d’Arno, con decine di passeggeri che ammirano il panorama. La partenza è stata organizzata per permettere ai visitatori di scoprire meglio le acque che attraversano Pisa e di osservare da vicino le bellezze che si affacciano sulle sponde. Durante il viaggio, molti ascoltano storie e aneddoti sulla storia del fiume, mentre il battello scivola lentamente tra le barche e le rive animate. Un’onda di entusiasmo si respira tra i partecipanti, che si scattano foto tra le onde e i

Storie dal BattelloNavigando sull'Arno, dalla città al mareUn viaggio in battello lungo l'Arno, dallo Scalo Roncioni fino a Bocca d'Arno e ritorno, sulle tracce del volumeA giro per Pisa – STORIE DAL BATTELLO. L'Arno dalla sorgente alla foce,a cura di Chiara Celli e Alessandro Bargagna (City Grand Tour, Marchetti Editore).Si sale a bordo e si lascia che sia il fiume a raccontare.L'Arno narra dei navicelli che un tempo solcavano le sue acque, di commerci e mestieri, di eroi dimenticati e storie d'amore, di pescatori e di muggini guizzanti sfuggiti alle reti.