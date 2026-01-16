Life Is Life | al Parioli il terzo atto della serie aliena

Al Teatro Parioli Costanzo di Roma, dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026, debutta il terzo atto della serie teatrale Life Is Life, ideata da Massimiliano Bruno. La nuova produzione prosegue la trama della saga aliena, offrendo uno spettacolo che unisce riflessione e intrattenimento. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della serie e per chi desidera assistere a un nuovo capitolo di questa esperienza teatrale.

Cosa: Debutto del terzo episodio della serie teatrale Life Is Life, ideata da Massimiliano Bruno.. Dove e Quando: Teatro Parioli Costanzo, Roma – dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026.. Perché: Un format innovativo che porta la serialità della sitcom sul palcoscenico, raccontando l’umanità attraverso gli occhi di un’aliena.. Il 2026 si apre all’insegna della sperimentazione e della continuità narrativa per il Teatro Parioli Costanzo. Dopo il successo dei primi due capitoli, che hanno saputo fidelizzare il pubblico romano trasformando la platea in un luogo di appuntamento ricorrente, debutta il terzo episodio di Life Is Life. 🔗 Leggi su Ezrome.it

