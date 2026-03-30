Aqp | a Brindisi l' insediamento del Comitato di Coordinamento e Controllo
Nella mattina di lunedì 30 marzo 2026, si è tenuto l’insediamento del Comitato di Coordinamento e Controllo di Acquedotto Pugliese Spa. La riunione si è svolta nella sala “Mario Marino Guadalupi” a Brindisi, con partecipanti presenti in sede e altri collegati da remoto. Si tratta di un organo attraverso cui i Comuni pugliesi esercitano funzioni di coordinamento e controllo sulla gestione dell’acqua.
BRINDISI - Nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo 2026, in presenza nella sala “Mario Marino Guadalupi” e con collegamento da remoto, si è svolta la riunione di insediamento del Comitato di Coordinamento e Controllo di Acquedotto Pugliese Spa, organo attraverso cui i Comuni pugliesi esercitano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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