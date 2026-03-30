Aqp | a Brindisi l' insediamento del Comitato di Coordinamento e Controllo

Nella mattina di lunedì 30 marzo 2026, si è tenuto l’insediamento del Comitato di Coordinamento e Controllo di Acquedotto Pugliese Spa. La riunione si è svolta nella sala “Mario Marino Guadalupi” a Brindisi, con partecipanti presenti in sede e altri collegati da remoto. Si tratta di un organo attraverso cui i Comuni pugliesi esercitano funzioni di coordinamento e controllo sulla gestione dell’acqua.