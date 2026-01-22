Patto di comunità Roberto Casamenti alla guida del comitato di coordinamento | Vogliamo portare gente nel territorio

Roberto Casamenti guida il comitato di coordinamento del Patto di comunità, finalizzato a coinvolgere e valorizzare i territori dei 14 Comuni della Romagna forlivese. L’obiettivo è promuovere iniziative concrete che favoriscano lo sviluppo locale, coinvolgendo imprenditori, cittadini e associazioni. Da novembre, sono state avviate le prime azioni operative, puntando a rafforzare la collaborazione e la presenza nel territorio, secondo le linee stabilite nel patto sottoscritto.

Con l'obiettivo di dare concreta attuazione alle fasi operative del Patto di comunità sottoscritto da imprenditori, semplici cittadini, associazioni del volontariato abitanti nei 14 Comuni della Romagna forlivese nel novembre scorso, sono state avviate le prime e significative azioni previste dal percorso condiviso tra territori e comunità. Queste prime azioni segnano un passaggio fondamentale dalla progettazione all'operatività, rafforzando il ruolo delle comunità locali come protagoniste dello sviluppo territoriale. La prima azione ha riguardato la nomina del comitato di coordinamento, organismo chiamato a guidare e armonizzare le attività del Patto.

