Verso il referendum | incontri del Comitato Sì-Riforma e del Coordinamento Città metropolitana FdI

Il Comitato Sì-Riforma di Reggio Calabria e il Coordinamento Città metropolitana di Fratelli d’Italia hanno programmato due incontri pubblici per parlare del prossimo referendum sulla giustizia. Il primo si terrà mercoledì 11 marzo alle 17 nella città calabrese, offrendo un’occasione per discutere di temi legati alla riforma e alle implicazioni future.

Ecco i prossimi incontri pubblici per discutere il futuro della giustizia. Organizzato dal Comitato Sì-Riforma di Reggio Calabria mercoledì 11 marzo, alle ore 17.30, si terrà un confronto presso il gazebo sulla via Marina dello Chapeau Restaurant Wine bar. Sabato 14 marzo presso la Terrazza dell'Hotel Torrione, alle ore 10.30, organizzato dal Coordinamento Città Metropolitana FdI di Reggio Calabria, si svolgerà un incontro alla presenza della sottosegretaria Wanda Ferro.