Crati fuori controllo | l’analisi del Coordinamento Progetto Meridiano sull’abbandono del territorio

Il fiume Crati ha superato i livelli di guardia a causa delle piogge intense che si sono abbattute sulla Calabria, causando l’allagamento di alcune zone e la chiusura di scuole a Cosenza. Il Coordinamento Progetto Meridiano evidenzia come l’abbandono del territorio e la mancanza di interventi strutturali abbiano contribuito ad aggravare il rischio idrogeologico. La situazione si fa ancora più critica considerando il crescente numero di aree in cui si registrano frane e allagamenti da mesi.

Crati in Allarme: Una Calabria Fragile tra Piogge, Abbandono e Rischio Idrogeologico. Il fiume Crati è al centro di una crescente preoccupazione in Calabria, con piogge intense che hanno portato alla chiusura delle scuole a Cosenza e sollevato un allarme sulla gestione del territorio. Il Coordinamento Progetto Meridiano denuncia una pianificazione inadeguata e interventi emergenziali insufficienti, che aggravano la vulnerabilità di un'area già provata da anni di incuria e cambiamenti climatici. La situazione attuale evidenzia una fragilità strutturale che va ben oltre l'emergenza immediata. Un Territorio Dimenticato: La Denuncia del Coordinamento Progetto Meridiano.