Domani l’Inter riprenderà gli allenamenti a Appiano Gentile, con particolare attenzione al possibile rientro di Thuram. Sono inoltre previste aggiornamenti sulle condizioni di Mkhitaryan e sui tempi di recupero di altri giocatori infortunati. La squadra si prepara in vista della prossima partita, mentre restano da verificare eventuali novità riguardo alle sanzioni disciplinari.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Domani la ripresa degli allenamenti: Thuram atteso ad Appiano. Oggi presente solo Mkhitaryan. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerà dopo la sosta. Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: domani la ripresa degli allenamenti, attesa per il ritorno di Thuram. Novità su Mkhitaryan

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