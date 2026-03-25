Appiano Gentile Inter | ripresa degli allenamenti in vista della Roma

L'Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile in preparazione della partita contro la Roma. La squadra sta lavorando per recuperare alcuni giocatori infortunati, con tempi di ritorno ancora da definire, e ci sono anche giocatori diffidati. Le sedute sono state dedicate a migliorare la condizione fisica e alla tattica in vista del prossimo impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Ripresa degli allenamenti in vista della Roma. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerà dopo la sosta. Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: ripresa degli allenamenti in vista della Roma Articoli correlati Leggi anche: Inter news, oggi ripresa degli allenamenti ad Appiano: il resoconto Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida contro il Bodo GlimtCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Tutto quello che riguarda Appiano Gentile Inter Temi più discussi: Inter, Calhanoglu torna a Firenze. Dubbio Bastoni e Lautaro; Inter, Chivu concede due giorni di riposo: ripresa martedì ad Appiano; Inter, la scelta su Lautaro per la Fiorentina. Le ultime sul recupero di Bastoni; Inter, Lautaro lavora senza sosta: nel mirino il rientro contro la Roma. Allenamento Inter, riprendono i lavori ad Appiano: Lautaro e Mkhitaryan verso il rientro. Fissato l’obiettivo per il ritorno in campo di entrambiAllenamento Inter, riprendono i lavori ad Appiano: Lautaro e Mkhitaryan verso il rientro. Fissato l'obiettivo per il ritorno in campo di entrambi ... calcionews24.com Sky – Inter, Lautaro e Mkhitaryan al lavoro ad Appiano. Le ipotesi per i loro rientri in campoOggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. L'attaccante dell'Inter sta recuperando dall'infortunio, ecco quando rientrerà ... msn.com Ad Appiano Gentile ne sono convinti tutti: il ritorno di #LautaroMartinez sposterà le nuvole più in là. I guai nerazzurri, sono apparsi quando l'attaccante si è fatto male. Poco prima di Fiorentina-Inter l'argentino ha provato a forzare un po' di più, ma è pre - facebook.com facebook FCIN1908 / #Fiorentina- #Inter, le ultime da #Appiano Gentile: come sta Lautaro #Martinez x.com