Appiano Gentile Inter | ripresa degli allenamenti in vista della Roma

Da internews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile in preparazione della partita contro la Roma. La squadra sta lavorando per recuperare alcuni giocatori infortunati, con tempi di ritorno ancora da definire, e ci sono anche giocatori diffidati. Le sedute sono state dedicate a migliorare la condizione fisica e alla tattica in vista del prossimo impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Ripresa degli allenamenti in vista della Roma. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerà dopo la sosta. Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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