Inter news oggi ripresa degli allenamenti ad Appiano | il resoconto

Oggi gli allenamenti dell'Inter sono ripresi ad Appiano Gentile, con l’attenzione concentrata sugli infortunati. In particolare, si segue con attenzione la condizione di Lautaro Martinez, che ha subito recenti problemi fisici. La squadra si è allenata regolarmente, senza ulteriori comunicazioni ufficiali riguardo a cambiamenti nel programma. La sessione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria.

Inter news. Ad Appiano Gentile è ripresa l’attività e lo sguardo è tutto rivolto agli infortunati, in particolare a Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, fermo da metà febbraio, ha continuato a lavorare durante la sosta con l’obiettivo di tornare il prima possibile a disposizione di Cristian Chivu. Secondo le ultime indicazioni, il rientro dell’argentino è fissato nel mirino per il big match contro la Roma, in programma alla ripresa del campionato. Una gara fondamentale, che potrebbe segnare uno snodo decisivo nella corsa scudetto e per la quale Lautaro vuole farsi trovare pronto, anche se la prudenza resta massima per evitare ricadute. Inter news, a parte anche Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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