Thuram è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver avuto la febbre, mentre Bastoni continua a lavorare a parte a causa di un infortunio. La squadra si prepara per il prossimo impegno, con aggiornamenti su formazione, infortunati e tempi di recupero provenienti da Appiano Gentile. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Thuram torna ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito la febbre che l’ha tenuto fuori dai convocati per il Derby di domenica sera contro il Milan. Bastoni, invece, prosegue con il lavoro personalizzato dopo la botta rimediata nel contrasto con Rabiot. Giornata regolare di allenamento per i nerazzurri. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Thuram fa ritorno in gruppo dopo la febbre, ancora a parte Bastoni

Articoli correlati

Appiano Gentile Inter: Darmian e Diouf lavorano in gruppo. Frattesi ancora in dubbio per la sfida contro il NapoliMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il...

Appiano Gentile Inter: è il giorno del derby. Thuram non convocatodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Contenuti utili per approfondire Appiano Gentile Inter

Temi più discussi: Milan-Inter, Thuram salta il derby contro il Milan per febbre? Come sta l'attaccante; Inter, Thuram torna con l’Atalanta? La novità! Bastoni, Calha e Lautaro…; Inter, Thuram ha la febbre: a rischio il derby con il Milan; Fantacalcio Inter, Calhanoglu out con l’Atalanta. Bastoni e Thuram….

Inter, Chivu sorride a metà: torna un titolare ma un altro big è ancora outInter, novità dall'allenamento ad Appiano Gentile: un titolare torna in gruppo mentre lo staff valuta le condizioni di un difensore ... spaziointer.it

Sky – Inter, Thuram oggi è in gruppo! Le ultime su Bastoni e si proverà ad avere Lautaro per…Arrivano importanti aggiornamenti dall'infermeria dell'Inter direttamente da Appiano Gentile: a darli è Matteo Barzaghi di Sky Sport ... fcinter1908.it

Sorriso #Inter ad Appiano Gentile: Marcus #Thuram è tornato! #Internews24 - facebook.com facebook

! ’ live da Appiano Gentile con @tancredipalmeri #sportitalia #milan #inter #thuram #derby x.com