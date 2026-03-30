Anytime Fitness inaugura il suo primo club a Lissone

È stato inaugurato a Lissone il primo club di Anytime Fitness, il più grande network di palestre al mondo con presenza in tutti i continenti. L’apertura segna l’ingresso del marchio nel territorio locale, con una nuova struttura aperta al pubblico. La palestra si trova in una posizione accessibile e si propone di offrire servizi di allenamento 24 ore su 24.

Anytime Fitness, il più grande network di palestre al mondo e l’unico presente in tutti i continenti, ha aperto sua prima struttura a Lissone. Situato in Via San Rocco 84, il nuovo club rappresenta la 18ª apertura in Lombardia, consolidando la presenza del brand in una delle regioni più dinamiche per il settore del benessere e portando a 63 il numero totale dei centri attivi in Italia. Il club si sviluppa su una superficie di oltre 800 metri quadrati ed è stata progettata per accogliere oltre 1.000 iscritti, offrendo ampi spazi per corsi di gruppo, allenamento isotonico, cardio e funzionale. La palestra si caratterizza per un modello di accessibilità totale: la struttura è infatti aperta 365 giorni all’anno, inclusi i festivi, per rispondere alle esigenze di un pubblico che cerca massima flessibilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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