baraldi inaugura il suo tour

Il 31 gennaio, Angela Baraldi inaugura il suo nuovo tour, ‘3021 Live 2026’, con una tappa a Genova al Cinemino Ad Astra. La cantautrice bolognese presenterà dal vivo il suo ultimo album, ‘3021’, pubblicato da CaravanSony Music Italia. L’evento, riservato ai soci Arci, rappresenta l’inizio di un percorso che la porterà a esibirsi in diverse città italiane, offrendo al pubblico un’interpretazione autentica delle sue nuove composizioni.

Partirà il 31 gennaio da Genova ’3021 Live 2026’, il nuovo tour della cantautrice bolognese Angela Baraldi, che calcherà i palchi di tutta Italia per presentare in versione live il suo nuovo album ’3021’ (CaravanSony Music Italia): appuntamento al Cinemino Ad Astra alle 21, per un evento riservato ai soci Arci. Dalla città della Lanterna, l’artista proseguirà per la Puglia, Firenze, Roma, Bologna, Milano e Torino, accompagnata da Federico Fantuz alla chitarra, Daniele Buffoni alla batteria e Giovanni Fruzzetti al basso e al synth. Il nuovo lavoro di Baraldi, lanciato dai due videoclip firmati da Daniele Barraco - la title track e ’Cosmonauti’ - ’3021’ comprende 8 brani scritti dalla stessa Baraldi e composti insieme a Federico Fantuz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

