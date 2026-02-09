Medea inaugura il suo primo anno accademico Vannozzi | Il nostro è stato un percorso rigoroso e importante

Medea apre oggi il suo primo anno accademico a Malta. Il presidente Vannozzi sottolinea che il percorso di creazione dell’università è stato lungo e impegnativo. Ora l’istituto si presenta come la seconda università dell’isola e la prima privata, con l’obiettivo di offrire ai studenti un futuro migliore. Vannozzi spiega che tutto il lavoro svolto serve a garantire un’offerta formativa solida e concreta.

Il più duro momento di crisi può nascondere opportunità inaspettate. Medea University, l'Istituto per il Mediterraneo, l'Europa e l'Africa, ne è la prova disarmante. Una università, riconosciuta dalla MFHEA (Malta Futher and Higher Education Authority), che si pone un obiettivo complesso e pionieristico: educare e istruire i giovani residenti nel continente africano per dare una risposta concreta alla necessità di gestire i flussi migratori. Strumenti innovativi, percorsi di laurea e master ad hoc per rispondere ai bisogni del mercato del lavoro europeo e africano al fine di formare giovani che siano in grado di costruirsi un futuro brillante.

