Violenza contro le donne il Lions Club Ancona inaugura un ciclo di incontri

Il Lions Club Ancona Colle Guasco ha organizzato un ciclo di incontri dedicati alla violenza contro le donne, dopo aver osservato un aumento di casi nella zona. L’obiettivo è sensibilizzare sulla prevenzione e promuovere il rispetto reciproco. Durante gli incontri, esperti e volontari discutono di strategie per riconoscere e affrontare le situazioni di disagio. La prima sessione si tiene questa settimana in una sala comunale aperta a tutti gli interessati.

Il primo si è tenuto venerdì e ha visto la partecipazione di esperti del settore tra cui una avvocata e una psicologa per illustrare le prospettive giuridiche per tutelare le vittime e gli aspetti educativi e rieducativi ANCONA - Il Lions Club Ancona Colle Guasco ha inaugurato un ciclo di incontri dedicati al tema "Riconoscere sé e l'altro", con un focus sull'empatia, il dialogo e il contrasto alle fragilità sociali. Il primo appuntamento si è tenuto venerdì pomeriggio. Organizzata in collaborazione con DonnexStrada (attiva a livello nazionale nel contrasto al fenomeno della violenza di genere), ha affrontato il tema della violenza contro le donne, con una tavola rotonda su "Violenza contro le donne: prospettive legali e psicologiche di contrasto, educazione e rieducazione". 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Seminario distrettuale promosso dal Lions Club dal titolo “Le donne (non) contano”

Leggi anche: Al Testori riparte il "Club dei copioni", il ciclo di incontri che approfondisce la drammaturgia contemporanea

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Blog | Dieci anni di lotta alla violenza sulle donne: ecco che cosa resta da fare - Alley Oop; consenso_scelta_libertà; Violenza sulle donne, mai bandiera bianca; Giornata contro la violenza sulle donne.

Prevenire la violenza contro le donne, Come ne parlo in classe l'incontro anche con Gino Cecchettin al San GaetanoIl Tavolo Prevenire e Promuovere del Protocollo antiviolenza della Provincia di Padova, con ente capofila il Comune di Padova, promuove la serata pubblica sugli interventi di prevenzione alla violenza ... padovaoggi.it

Antonio Belloni, ex senatore: «La riforma sulla violenza è il vanto da parlamentare. Più tutele per le donne»RIETI - Ha legato il proprio nome alla legge che, trent’anni fa, trasformò il reato di violenza sessuale contro le donne in delitto contro la persona e non più contro la ... ilmessaggero.it

Per il Lions Club Mondovì Monregalese una serata speciale e un aiuto importantissimo per sostenere l'Estate Ragazzi - facebook.com facebook