Angelica Bove si apre prima della sua esibizione a Sanremo, raccontando di come si sente ad affrontare questa grande occasione con il brano Mattone. La cantante si presenta per la prima volta in un live in modo ufficiale, scegliendo la storica trattoria Arlati di Milano come cornice per presentare il suo album d’esordio, Tana. Una giornata importante, vissuta con entusiasmo e un pizzico di emozione.

«È il primo live della mia vita»: alla storica trattoria Arlati di Milano Angelica Bove presenta il suo album d’esordio Tana. E si racconta in vista di Sanremo 2026, dove gareggia tra le Nuove Proposte con il brano Mattone. Jeans grigio-neri a vita bassa e sotto la giacchetta niente, a pancia nuda com’è bello a 22 anni. Angelica Bove: « Mattone è la mia storia». Nel “sotto” della trattoria Arlati – dove si ritrovavano a fare musica Lucio Battisti, Loredana Bertè con Mia Martini e Bruno Lauzi, che poi giocava a scopa d’assi nel tavolino in fondo – Angelica Bove presenta i pezzi forti del suo album di esordio chiamando la sua band sul piccolo palco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Angelica Bove si racconta prima della gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano Mattone. E ci presenta il nuovo album Tana

Approfondimenti su Sanremo 2026

Sanremo si anima con Angelica Bove, che debutta tra le Nuove Proposte con la sua canzone “Mattone”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Angelica Bove, Benvenuti nella mia tana; Angelica Bove, 'un privilegio cantare la mia inquietudine e solitudine'; Angelica Bove: A 19 anni ho perso i miei genitori, un dolore troppo grande. Sanremo? I miei 5 fratelli fanno il tifo per me; Angelica Bove: A 19 anni ho perso i miei genitori in un incidente.

Angelica Bove sorprende a Sanremo e svela il potere della solitudine.Un debutto che nasce dalla solitudineLa storia di Angelica Bove, 23 anni, parte da una stanza silenziosa più che da un palcoscenico, da quella solit ... assodigitale.it

Angelica Bove: A 19 anni ho perso i miei genitori in un incidenteAngelica Bove arriva a Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte con Mattone, brano dell’album Tana: la cantante parla di musica, famiglia e consapevolezza dopo una lunga pausa ... 105.net

In attesa di Sanremo 2026, Angelica Bove ci accoglie nella sua "Tana" per presentarci il suo primo album. L'intervista è su Allmusicitalia.it #AngelicaBove #Sanremo2026 #Tana #Mattone - facebook.com facebook

È disponibile il primo album ufficiale di #AngelicaBove, fra le Nuove Proposte del Festival di @SanremoRai 2026 con 'Mattone'. Le dichiarazioni x.com