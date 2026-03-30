Angela Merkel e la necessità del saper pensare

Angela Merkel è diventata cancelliera della Germania nel 2005, succedendo a Helmut Kohl, che aveva ricevuto il Premio Capri-S nel 2004. La sua elezione ha segnato un passaggio importante nella politica tedesca, con un percorso che ha portato alla guida del paese dopo anni di amministrazione Kohl. Merkel ha mantenuto l’incarico per diversi mandati, diventando una figura di riferimento nel panorama politico europeo.

di Raffaele Vacca Angela Merkel, che nel 2005 fu eletta cancelliere della Repubblica Federale di Germania, succedendo ad Helmut Kohl (al quale, nel 2004, era stato assegnato il Premio Capri-S. Michele Grotta Azzurra della XXI edizione), e che ininterrottamente è stata cancelliere fino al 2021, durante la Quaresima di questo 2026 ha rivolto un discorso di riflessioni all’abate ed alla comunità del Monastero Benedettino Maria Laach. Il Monastero, che si trova nella regione tedesca della Renania-Palatinato, è uno dei principali centri benedettini dove, agli inizi del Novecento, si è sviluppato il Movimento per la riforma liturgica, in un tempo... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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