La crescita di Pedro Acosta nel mondo delle corse sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Con una carriera che si sta affinando sempre più, il giovane pilota di Murcia si appresta ad affrontare una nuova sfida, puntando a consolidare la sua presenza tra i protagonisti del Campionato mondiale di MotoGP. La stagione 2026 rappresenta un importante traguardo, in cui si concentra la sua volontà di ottenere risultati di rilievo, affrontando anche importanti cambiamenti di squadra e di strategia. Dopo aver concluso una pre-stagione in cui ha potuto valutare i progressi della KTM RC16, Acosta si rivolge con ottimismo alle prossime gare, consci che la competitività del campionato quest’anno è elevata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Acosta: "La chiave del successo è saper gestire le difficoltà

