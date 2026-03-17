L’ex cancelliera tedesca ha fatto un appello agli immigrati con diritto di voto, chiedendo loro di opporsi alla crescita del partito di destra. In un messaggio pubblico, ha invitato gli elettori di origine straniera a non sostenere l’AfD alle prossime elezioni. La sua richiesta si rivolge a chi può influenzare il risultato elettorale in Germania.

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato gli immigrati con diritto al voto di schierarsi contro l’AfD. Lo ha detto in un’intervista con Hesse Broadcasting. A seguito delle sue esternazioni, in Germania si è scatenato una grande polemica, che ha visto anche la replica della leader di destra Alice Weidel. «Siamo il popolo tedesco.Dobbiamo anche restare uniti quando dobbiamo agire contro persone che hanno idee completamente diverse sul nostro futuro». Non si capisce in base a quali ragioni la destra dovrebbe fare del male al Paese, visto che da anni a Berlino il governo è presieduto da forze politiche di sinistra, che hanno raggiunto pessimi risultati sul respingimento degli clandestini e sull’economia nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Non votate AfD”: Angela Merkel lancia l’appello agli immigrati in Germania contro la destra

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