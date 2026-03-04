Angela Baraldi torna a esibirsi dal vivo e spiega che la sua natura eclettica nasce dalla necessità di cambiare per evitare la noia. La cantante si esibisce a Surriento, dove il mare dell’Hotel Excelsior Vittoria si intravede oltre le finestre. La sua ripresa sul palco avviene in un contesto di ritorno alle esibizioni pubbliche, con un atteggiamento aperto alle diversità musicali.

Torna a Surriento. Il luccichio del mare che all’Hotel Excelsior Vittoria sciabordava oltre le finestre della camera 448 mentre Lucio Dalla le accennava al piano “Caruso”, inseguendo il fantasma del tenorissimo napoletano annidato proprio in quella stanza, continua a riverberarsi tra i ricordi virati nostalgia di Angela Baraldi, in concerto stasera al Biko di via Ettore Ponti accompagnata alla chitarra da Federico Fantuz, al basso da Giovanni Fruzzetti e alla batteria da Daniele Buffoni. La cantante bolognese cita Lucio già in apertura di spettacolo, lasciandosi sfuggire nella coda di “Cosmonauti” un “parlo di te. a modo mio” che dice tutto. "A volte canto pure ‘Anidride solforosa’ - racconta - ma dipende dalle serate perché la scaletta non è mai la stessa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Angela Baraldi, ritorno sul palco : "Sono eclettica per necessità. Se non cambio mi annoio in fretta"

