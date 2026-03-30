Amarga Navidad | il nuovo film di Pedro Almodóvar

Il 21 maggio uscirà il nuovo film diretto da Pedro Almodóvar, intitolato Amarga Navidad. Nel cast figurano attori come Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez. La produzione coinvolge diverse figure del cinema spagnolo e la distribuzione è prevista per la prossima primavera.

Arriverà il 21 maggio il nuovo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, con protagonisti Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez. Vi presentiamo il teaser trailer e teaser poster italiani. Scritto e diretto da Pedro Almodóvar, AMARGA NAVIDAD è prodotto da Agustín Almodóvar. Le musiche sono firmate da Alberto Iglesias, la direzione della fotografia è di Pau Esteve Birba e il montaggio di Teresa Font (AMAE). La scenografia è curata da Antxón Gómez, il suono in presa diretta da Sergio Bürmann, i costumi da Paco Delgado, il trucco da Ana López-Puigcerver e le acconciature da Manolo García. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Una selezione di notizie su Amarga Navidad

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Amarga Navidad | Teaser Trailer Ufficiale