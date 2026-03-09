Pedro Almodóvar stufo dei film in lingua inglese | Il resto della mia carriera in Spagna

Il regista spagnolo ha annunciato che, dopo aver lavorato principalmente in lingua inglese, intende dedicarsi esclusivamente al cinema spagnolo. Durante un'intervista ha parlato del suo nuovo film, ma ha anche comunicato che probabilmente non realizzerà più opere in inglese. La sua decisione segna un cambio di rotta rispetto agli ultimi progetti internazionali, puntando nuovamente sulla produzione nazionale.

Il regista ha discusso del suo nuovo film, ma ha anche annunciato che probabilmente non girerà più storie ambientate lontane dalla sua nazione e soprattutto in una lingua diversa dalla sua Nel corso di una recente intervista concessa a El Pais, Pedro Almodóvar ha parlato del suo prossimo film in uscita, Bitter Christmas, alludendo anche al fatto che probabilmente non tornerà più a dirigere storie in lingua inglese. Il regista ha suggerito che il resto della sua carriera lo vedrà impegnato in Spagna a girare lungometraggi nella sua lingua natia. La svolta in lingua inglese di Almodóvar Nell'ultimo decennio, il regista ha sperimentato la realizzazione di film in lingua inglese, tra cui due cortometraggi - The Human Voice (2020) e Strange Way of Life (2023) - e nel 2024 con La . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

