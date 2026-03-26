Mattia Pasi ha iniziato la sua carriera lavorando nel supermercato di famiglia, poi ha intrapreso la strada del mondo della moda come hairstylist. Successivamente, è passato a essere modello, partecipando a diverse campagne pubblicitarie e sfilate. Tra le esperienze più recenti, ha preso parte al provino con il regista spagnolo noto per il film

Da hairstylist a modello, dal Diavolo veste Prada 2 al provino con Pedro Almodovar, Mattia Pasi ha raccontato ai microfoni de Il Giornale d'Italia i passaggi principali della sua carriera e i suoi sogni, con uno sguardo proiettato verso il futuro. Raccontaci i tuoi inizi La mia vita professionale è iniziata nel mondo dell’hairstyling, una passione che mi ha accompagnato fin da giovane. Purtroppo, a causa di alcune allergie, ho dovuto interrompere questo percorso, trasformando una difficoltà in un’opportunità per reinventarmi. Che altri lavori hai fatto? Nel tempo ho svolto diversi lavori, acquisendo esperienze e competenze che mi hanno aiutato a crescere sia professionalmente che personalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mattia Pasi, da hairstylist a modello, dal Diavolo veste Prada 2 al provino con Pedro Almodovar - L'intervista al GdI

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