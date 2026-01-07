( a skanews) – Arriva nei cinema italiani l’8 gennaio Sirat, il film che ha vinto il Premio della Giuria all’ultimo festival di Cannes, candidato a quattro European Film Awards e che rappresenterà la Spagna agli Oscar 2026. Diretto da Oliver Laxe, coprodotto da Almodóvar e interpretato da Sergi López, è un viaggio lisergico nel deserto, con note techno, che cambia direzione improvvisamente e sorprende lo spettatore. I tuxedo audaci da uomo a Cannes 2025. guarda le foto Il protagonista è un uomo in cerca della figlia scomparsa che raggiunge un rave nel deserto marocchino insieme a suo figlio. I due si uniscono a un gruppo di raver diretto verso un’altra festa e la loro ricerca si trasforma in un’odissea inimmaginabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un'esperienza ipnotica che fonde musica techno e riflessioni spirituali. Prodotta da Pedro Almodóvar e premiata a Cannes, ora esce nei cinema italiani

