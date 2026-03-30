Altro oltraggio a Bossi | la sinistra esce dall’aula a Pavia Centinaio | L' ignoranza politica in consiglio comunale

Durante una seduta del consiglio comunale a Pavia, alcuni membri della sinistra hanno deciso di abbandonare l’aula in segno di protesta. La scena è stata commentata dal consigliere di minoranza, che ha criticato l’atteggiamento definendolo frutto di ignoranza politica. L’episodio ha suscitato discussioni sulla tensione tra le forze politiche presenti.

Almeno per un istante la politica dovrebbe lasciare spazio all’umanità. Ma purtroppo non è sempre così. A Pavia, durante il minuto di silenzio dedicato a Umberto Bossi, ci si aspettava rispetto, magari anche solo un gesto sobrio, istituzionale. Invece no. Durante il minuto di silenzio per il fondatore della Lega, i gruppi di Alleanza Verdi-Sinistra e la lista civica Pavia a Colori hanno deciso di alzarsi e uscire dall’aula. Non in silenzio, non con discrezione, ma accompagnando il gesto con dichiarazioni che definire sopra le righe è un eufemismo, la sottolineatura dell’ex presidente del Consiglio comunale. Parole, quelle degli esponenti rossi, che nulla hanno a che vedere con il confronto politico o anche solo con il vivere civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Altro oltraggio a Bossi: la sinistra esce dall’aula a Pavia. Centinaio: "L'ignoranza politica in consiglio comunale" Articoli correlati Leggi anche: Altro oltraggio a Bossi: la sinistra esce dall’aula a Pavia Leggi anche: Torre Annunziata,consiglio comunale: l’intervento del sindaco in Aula Consiglio comunale ripetutamente senza numero legale, in aula ci pensa l'opposizione"Nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri si è registrata ancora una volta la difficoltà dell’Amministrazione comunale ad avere il...