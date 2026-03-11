Consiglio comunale ripetutamente senza numero legale in aula ci pensa l' opposizione

Durante la seduta del consiglio comunale di ieri, l’Amministrazione ha ripetutamente cercato di raggiungere il numero legale senza successo. In assenza di quorum, l’opposizione ha preso in mano la situazione e ha gestito l’assemblea. La difficoltà nel convocare regolarmente l’assemblea si ripete frequentemente, evidenziando problemi nell’organizzazione delle riunioni e nel mantenimento dei membri presenti.

"Nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri si è registrata ancora una volta la difficoltà dell'Amministrazione comunale ad avere il numero legale necessario per lo svolgimento dei lavori consiliari, circostanza che fa risaltare, ancora una volta, che il sindaco non ha da tempo i.