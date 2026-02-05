Torre Annunziataconsiglio comunale | l’intervento del sindaco in Aula

Questa mattina a Torre Annunziata il sindaco ha preso la parola durante il consiglio comunale. Ha ribadito l’impegno dell’amministrazione per garantire trasparenza e collaborazione, rispondendo alle richieste di chiarimenti sulla commissione d’accesso. Il primo cittadino ha anche difeso le istituzioni, sottolineando che non si lasceranno strumentalizzare. La seduta prosegue tra tensioni e confronti diretti.

Commissione d'accesso a Torre Annunziata: trasparenza, collaborazione e difesa delle istituzioni contro ogni strumentalizzazione. Il 2 gennaio di quest'anno il Comune di Torre Annunziata ha ricevuto la Commissione d'accesso. È un passaggio delicato, che affrontiamo con serietà e senso delle istituzioni. Non è, però, una novità assoluta per questa città: anche nelle due precedenti sindacature è accaduto. Quando dico ciò non è per normalizzare questa vicenda, anzi. Aumenta il senso di responsabilità. I nostri uffici stanno collaborando in modo corretto, puntuale e trasparente, mettendo a disposizione atti, informazioni e ogni elemento utile alle verifiche.

