' Altre stanze' al teatro Vittoria di Cascine di Buti

Venerdì 10 aprile alle 21:15 si terrà al Teatro Vittoria di Cascine di Buti la rappresentazione teatrale intitolata ‘Altre Stanze’. Lo spettacolo avrà luogo in questa sede e fa parte della programmazione serale. L’evento è aperto al pubblico e prevede una performance dal vivo.