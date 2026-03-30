' Altre stanze' al teatro Vittoria di Cascine di Buti
Venerdì 10 aprile alle 21:15 si terrà al Teatro Vittoria di Cascine di Buti la rappresentazione teatrale intitolata ‘Altre Stanze’. Lo spettacolo avrà luogo in questa sede e fa parte della programmazione serale. L’evento è aperto al pubblico e prevede una performance dal vivo.
Venerdì 10 aprile alle ore 21:15 presso il Teatro Vittoria di Cascine di Buti andrà in scena lo spettacolo ‘Altre Stanze’. di e con Silvia Garbuggino e Gaetano VentrigliaCompagnia Garbuggino Ventriglia Associazione Teatro Buti ETSNo matter how much I crossI always see the same streamI'm standing up on these bridgesthat are standing in a dreamTom Verlaine – Television, “Days” 1978Altre Stanze è uno spettacolo in movimento in cui le stanze entrano in "altre" stanze, i sogni in altri sogni, i suoni in altri suoni. Un pensiero, anche, sul senso dell’espressione artistica: sulle forme che emergono in relazione ai contenuti, sulla corrente sotterranea che continua ad alimentarne la necessità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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