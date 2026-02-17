Troilo e Cressida - Lo spettacolo de ' I sacchi di sabbia' in scena al Teatro Vittoria di Cascine di Buti

Il gruppo teatrale 'I sacchi di sabbia' presenta domenica 22 febbraio alle 17.00 lo spettacolo 'Troilo e Cressida' al Teatro Vittoria di Cascine di Buti, portando in scena una versione moderna dell’opera di Shakespeare ambientata nel mondo antico. La rappresentazione, che si svolge nel cuore della provincia di Pisa, coinvolge il pubblico con un’interpretazione vivace e fedele al testo originale.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Andrà in scena domenica 22 febbraio ore 17.00 presso il Teatro 'Vittoria' di Cascine di Buti (PI), 'Troilo e Cressida' - L'Iliade raccontata da Shakespeare.Si tratta del secondo appuntamento della Stagione di Prosa 2026 dell'Associazione Teatro Buti, dal titolo 'Un po' per non morire'.Uno spettacolo de I Sacchi di SabbiaCon Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo IllianoElementi scenici e costumi a cura delle classi di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, coordinate da Franco Venturi e Francesco GivoneProduzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in co-produzione con I Sacchi di SabbiaCon il sostegno di Mic, Regione ToscanaPer info e prenotazioni: Tel.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Domenica 8 febbraio alle 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospiterà “Troilo e Cressida”, uno spettacolo della compagnia I Sacchi di Sabbia.

Martedì 3 febbraio 2026, alle 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospita “Troilo e Cressida”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.