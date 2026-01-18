Palio di Buti | la vittoria di Pievania grandi emozioni per un evento che ha colorato la città

Il Palio di Buti 2026 si è concluso con la vittoria di Pievania, segnando il ritorno di questa contrada dopo dodici anni di attesa. L’evento, che ogni anno coinvolge la comunità locale, ha regalato momenti di grande emozione e partecipazione. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di unione e tradizione per la città di Buti, confermando il suo ruolo centrale nel calendario culturale della zona.

Buti (Pisa), 18 gennaio 2026 – Il Palio di Buti 2026 è di Pievania. La contrada trionfa dopo un'attesa lunghissima: da 12 anni infatti non riusciva ad esultare. E' stata una domenica 18 gennaio di grandi e febbrili attese quella di Buti. Con la città la cui routine è stata piacevolmente sconvolta da un evento sempre molto partecipato, con anche spettatori che arrivano da fuori. Tanti i riti che precedono la sfida vera e propria. In mattinata c'era stata la classica colazione con la trippa. Di prima mattina c'era stata anche la Messa, quindi la sfilata delle contrade. Un momento in cui la comunità fa quadrato per mantenere viva una grande tradizione.

Il fine settimana del Palio di Buti è finalmente arrivato. Le visite ai cavalli sono concluse e tutti sono risultati idonei, segnando un passo importante verso la manifestazione. L'attesa cresce tra i partecipanti e gli appassionati, pronti a vivere una tradizione che rappresenta un momento di autentica comunità.

