' Rette parallele - Sono l’amore e la morte' di e con Oscar De Summa a Cascine di Buti

Domenica 8 marzo ore 17.00 presso il Teatro 'Vittoria' di Cascine di Buti andrà in scena 'Rette parallele - Sono l’amore e la morte'. Si tratta del terzo appuntamento della stagione di prosa 'Un po' per non morire' dell'Associazione Teatro Buti.di e con Oscar De Summaprogetto luci e scene Matteo Gozziprogetto sonoro Oscar De Summaproduzione Atto Due ETS, Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionalecon il contributo di GialloMare Minimal Teatro, Fondazione Armunia, Pimoff Milano,ATER Fondazionefoto di Matteo LuppiPer info su costo biglietto e prenotazioni: Tel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

«Rette parallele»: due uomini, la guerra e un rigurgito di coscienza davanti ad un cumulo di macerieLui è Jamaal. Ha trentasette anni ed è un buon padre, marito e lavoratore. Ha un solo figlio, Yoosuf, di quasi tredici anni, perché non può permettersi di mantenerne altri. Tanto ha bisogno di soldi ... corriere.it

Le rette parallele di Oscar De Summa, metafora della vitaAlle 21 di stasera, al teatro Rasi di Ravenna, per la ’Stagione dei teatri 2025-2026’ va in scena ’Rette parallele. Sono l’amore e la morte’, di e con Oscar De Summa, che dopo la pluripremiata ... ilrestodelcarlino.it

