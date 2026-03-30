Allerta vento a Monza raffiche fino a 80 chilometri orari | chiusi Parco giardini cimiteri e viale

Domani a Monza è prevista un’allerta vento a partire dalle prime ore del mattino, con raffiche che potrebbero raggiungere i 80 chilometri orari. Per motivi di sicurezza, sono stati chiusi il parco, i giardini, i cimiteri e il viale cittadino. Le autorità hanno emesso il provvedimento in via precauzionale, in vista delle condizioni meteorologiche attese.

Allerta vento a Monza domani, 31 marzo. A partire già dalle prime ore della mattina sono previste raffiche che potranno arrivare a 80 chilometri orari. Un fatto che ha spinto il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, a disporre chiusure per tutta la giornata. Con un’ordinanza urgente il sindaco ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali oltre ai due cimiteri cittadini e le aree verdi pubbliche. Per evitare possibili problemi ad automobilisti sarà chiuso al traffico veicolare anche Viale Cavriga fino al termine delle condizioni avverse. Una decisione che è stata presa a seguito del comunicato di allerta emesso dalla protezione civile regionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Allerta vento a Monza, raffiche fino a 80 chilometri orari: chiusi Parco, giardini, cimiteri e viale Contenuti e approfondimenti su Allerta vento Leggi anche: Allerta vento in Brianza, raffiche fino a 80 km/h: chiusi Parco, giardini e cimiteri Leggi anche: Allerta vento: raffiche di Maestrale oltre gli 80 chilometri orari e instabilità in arrivo Vento forte in arrivo su novarese e Vco: raffiche fino a 80 chilometri orariSecondo l'ultimo bollettino di Arpa, dal pomeriggio di oggi sono attesi venti forti che interesseranno il territorio anche nella giornata di giovedì...