Allerta vento in Brianza raffiche fino a 80 km h | chiusi Parco giardini e cimiteri

Un’allerta vento è stata diramata in Brianza, con raffiche che potranno raggiungere i 80 kmh. In risposta, il sindaco di Monza ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per il giovedì 26 marzo. La decisione riguarda anche i cimiteri e altri spazi pubblici aperti al pubblico nella zona.

Allerta vento in Brianza. Sono previste raffiche che raggiungeranno gli 80 kmh. Il sindaco di Monza ha emanato l'ordinanza che prevede “la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di i giovedì 26 marzo - si legge nella comunicazione del Comune -. Anche viale Cavriga resterà chiuso al traffico veicolare. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini e alle aree verdi pubbliche in città. La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta emesso dalla protezione civile regionale, con codice arancione, che prevede anche a Monza raffiche di vento forti fino a 60-80 kmora”. Ordinanze di chiusure di parchi e giardini anche in altri Comuni della Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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