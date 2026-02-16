Allerta vento | raffiche di Maestrale oltre gli 80 chilometri orari e instabilità in arrivo

Un forte vento di Maestrale ha causato disagi in tutta la regione, con raffiche che hanno superato gli 80 chilometri orari. Le strade si sono riempite di foglie e detriti, mentre le scuole annunciano sospensioni delle attività all'aperto. La perturbazione porta con sé anche un aumento dell’instabilità atmosferica, che potrebbe provocare piogge abbondanti e mareggiate lungo la costa.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, forte vento, piogge e calo termico aprono una settimana di estrema instabilità. Ma le proiezioni per il fine settimana lasciano ben sperare. La rimonta dell’anticiclone dovrebbe garantire un miglioramento LECCE – Preparate i cappotti (e tenetevi forte il cappello): la Puglia si appresta a vivere una settimana decisamente movimentata. Una perturbazione atlantica sta per attraversare la regione, portando con sé non solo pioggia, ma soprattutto una sferzata di vento che si farà sentire con forza. E questo accadrà anche nel Salento. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Questa mattina, le previsioni parlano di raffiche di vento che superano gli 80 kmh sulla Romagna.

