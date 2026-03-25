Un fronte di vento forte con raffiche fino a 80 chilometri orari interesserà a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, il territorio del novarese e del Vco. Il fenomeno, identificato come foehn, continuerà fino a giovedì 26 marzo, coinvolgendo le aree interessate. Le autorità hanno segnalato la presenza di condizioni di vento intenso nella zona.

Secondo l'ultimo bollettino di Arpa, dal pomeriggio di oggi sono attesi venti forti che interesseranno il territorio anche nella giornata di giovedì 26 marzo A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, sul novarese e Vco è in arrivo il foehn, che interesserà il nostro territorio fino a domani, giovedì 26 marzo. Secondo l'ultimo bollettino meteo di Arpa, infatti, "sono attesi forti venti sulla regione a causa di una saccatura di origine nordatlantica, caratterizzata da aria fredda in quota, che si addosserà all'arco alpino". Stando al bollettino di vigilanza meteo emesso da Arpa, "già in mattinata il vento inizierà a intensificarsi in montagna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Vento forte in arrivo su novarese e Vco: raffiche fino a 80 chilometri orari

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