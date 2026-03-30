Alle 20:30 del 31 marzo 2026 si svolge l’amichevole tra Algeria e Uruguay. La partita rappresenta il ritorno dell’Algeria in occasione di un mondiale dopo la partecipazione nel 2014. Nello stesso orario, un’altra nazionale cerca di qualificarsi per il torneo, puntando a un risultato favorevole. La sfida si gioca in un contesto di preparazione e di obiettivi di qualificazione.

L’Algeria torna a disputare un Mondiale per la prima volta dal 2014, e come sappiamo c’è un altra nazionale che vorrebbe fare la stessa cosa e più meno alla stessa ora ci proverà. Gli uomini di Vladimir Petkovic sono tornati in campo dopo la sconfitta nei quarti di finale della Coppa d’Africa travolgendo il Guatemala. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Algeria-Uruguay (Amichevole, 31-03-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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