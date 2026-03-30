Alessio Boni al Capitol per la proiezione in anteprima del film Don Chisciotte

Mercoledì 1° aprile alle 20, l’attore bergamasco sarà presente al Cinema Capitol di Bergamo per partecipare alla proiezione in anteprima del film “Don Chisciotte”. L’evento si svolge nel cuore della città e vede la presenza dell’attore, noto per le sue interpretazioni cinematografiche e televisive. La serata prevede la proiezione del film, seguita da un momento di confronto con il pubblico.

Alessio Boni arriva a Bergamo. L’attore bergamasco sarà ospite al Cinema Capitol mercoledì 1° aprile alle 20.30 in occasione della proiezione in anteprima del film “Don Chisciotte” che lo vede protagonista. In apertura di serata introdurrà la pellicola e resterà dopo la proiezione per rispondere alle domande del pubblico. La trama – La vicenda è ambientata nel 1571, con Miguel de Cervantes, ferito nella battaglia di Lepanto, ricoverato in un ospedale di Messina. Tra febbre e allucinazioni, Cervantes vede dei libri dati alle fiamme: sono di Don Alonso Chichano, un uomo ossessionato dai romanzi cavallereschi che decide di farsi cavaliere errante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Una selezione di notizie su Alessio Boni Leggi anche: Alessio Boni mercoledì al Capitol per il suo Don Chisciotte Leggi anche: Alessio Boni al cinema: «Don Chisciotte ha vinto la più grande battaglia, quella dell’eternità» “Don Chisciotte” con Alessio Boni (Bif&st), al cinema dal 26 marzoROMA - Uscirà al cinema dal 26 marzo "Don Chisciotte", il nuovo film di Fabio Segatori, che porta sul grande schermo il capolavoro di Cervantes; una...