Un attore bergamasco interpreta il personaggio di Cervantes in un nuovo film che uscirà il 26 marzo. L’attore ha commentato che Don Chisciotte ha vinto la più grande battaglia, quella dell’eternità. Il film è diretto da Fabio Segatori. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche a partire dalla fine di marzo.

SUL GRANDE SCHERMO. L’attore bergamasco interpreta il personaggio di Cervantes nel film di Fabio Segatori in uscita il 26 marzo. «Mi piace, dietro la sua follia c’è una purezza che disarma. Del suo spirito oggi non è rimasto nulla». Un «Don Chisciotte» minimalista tra pazzia e santità è quello proposto dal regista Fabio Segatori che passa in concorso alla 17esima edizione del Bifest per poi approdare in sala da giovedì 26 marzo con Baby Films. Spartano nei mezzi, il film esalta ancora più questa figura creata da Cervantes di idealista per eccellenza, di visionario di un mondo giusto che inevitabilmente lo deride, ma alla stesso tempo si interroga sulle sue folli imprese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Alessio Boni al cinema: «Don Chisciotte ha vinto la più grande battaglia, quella dell’eternità»

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