Alessio Boni mercoledì al Capitol per il suo Don Chisciotte

Mercoledì sera, il 1° aprile, un attore bergamasco sarà presente al Capitol per partecipare a una proiezione cinematografica. L’evento riguarda il film diretto da Fabio Segantini, e l’attore sarà ospite durante la serata dedicata alla proiezione. Nessun altro dettaglio relativo all’evento è stato comunicato.

CINEMA. Mercoledì sera 1° aprile l’attore bergamasco sarà ospite in occasione della proiezione del film del regista Fabio Segantini. Un classico che riprende vita con una vigorosa interpretazione di Alessio Boni. È lui infatti a mettersi i panni non proprio comodi del «Don Chisciotte» nel film di Fabio Segantini che approda in anteprima regionale al cinema Capitol in città. L’appuntamento, alla presenza dell’attore protagonista, è fissato per le 20,30. Nel film Miguel de Cervantes, futuro autore del «Don Chisciotte», in convalescenza per le ferite subite durante la battaglia di Lepanto nel 1571 si altalena fra sogni e allucinazioni. Da un... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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