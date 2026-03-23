ROMA - Uscirà al cinema dal 26 marzo "Don Chisciotte", il nuovo film di Fabio Segatori, che porta sul grande schermo il capolavoro di Cervantes; una rilettura al contempo fedele e molto attuale. Alessio Boni interpreta con straordinaria verosimiglianza e sincerità “il cavaliere dalla trista figura” affiancato da Fiorenzo Mattu, che conferisce al suo Sancio Panza una toccante carica di umanità. Completano il cast Angela Molina, Marcello Fonte, Galatea Ranzi e Carlo De Ruggieri, insieme alle esordienti Gabriella Bagnasco nel ruolo di Dulcinea e Martina Molinaro in quello di Altisidora. L’opera, prodotta e distribuita da Baby Films con il... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Don Chisciotte” con Alessio Boni (Bif&st), al cinema dal 26 marzo

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