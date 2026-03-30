Il progetto mira a promuovere la figura degli esercenti dando risalto alle persone e ai volti che animano i negozi e le attività del centro: ai vincitori un buono da spendere nell’attività in cui è stata scattata la foto Da oggi e fino al 16 aprile i clienti delle attività cittadine possono partecipare al contest. In che modo?- scattando una foto (in verticale) al proprio commerciante di fiducia- inviandola al numero WhatsApp 3421136594- indicando il proprio nome, il nome del commerciante e quello del localenegozio- indicando il tag al proprio profilo social (per chi lo desidera) Le foto verranno pubblicate sui canali social di "Vita in centro a Piacenza" fino al 19 aprile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Al via la terza edizione del contest fotografico "Al centro le persone"

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