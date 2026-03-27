È stata annunciata la prima edizione primaverile di Harborea, che comprende un contest fotografico chiamato “Fioriture urbane”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Lem e mira a mettere in evidenza il verde domestico attraverso le immagini dei partecipanti. Per partecipare, bisogna seguire le indicazioni fornite dalla fondazione e inviare le proprie fotografie secondo le modalità stabilite.

La prima speciale edizione primaverile di Harborea, quest'anno debutta con un contest fotografico, “Fioriture urbane” lanciato dalla Fondazione Lem e finalizzato alla valorizzazione del verde domestico. All'iniziativa si può partecipare con la propria macchina fotografica o il cellulare: i cittadini sono invitati a scattare una fotografia del proprio "angolo verde" — sia esso un balcone, un terrazzo o un giardino privato — e inviarla all’indirizzo e-mail [email protected] nel periodo compreso tra il 28 marzo e il 10 aprile. Nella mail dovranno essere indicati nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventualmente un titolo per lo scatto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - "Fioriture urbane": contest fotografico per la prima edizione primaverile di Harborea: come partecipare

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