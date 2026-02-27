Torna la sfida tra metal detector in spiaggia aprono le iscrizioni al Garret Contest | è l' edizione del decennale

Torna il Garrett Contest a Cesenatico, giunto alla sua decima edizione. Le iscrizioni sono aperte per l’evento che vede protagonisti gli appassionati di metal detector sulla riviera romagnola. Centinaia di partecipanti si riuniscono ogni anno per una giornata dedicata alla ricerca e alla condivisione di questa passione. La competizione si svolge sulla spiaggia e richiama un pubblico di vari livelli di esperienza.

Cesenatico si prepara ad accogliere la decima edizione del Garrett Contest, l'appuntamento che da dieci anni riunisce sulla riviera romagnola centinaia di appassionati di metal detector Cesenatico si prepara ad accogliere la decima edizione del Garrett Contest, l'appuntamento che da dieci anni riunisce sulla riviera romagnola centinaia di appassionati di metal detector per una giornata di sport, divertimento e condivisione. Domenica 26 aprile 2026 la spiaggia di Cesenatico, in prossimità di Piazza Andrea Costa (area 'Grattacielo'), diventerà ancora una volta un grande campo gara a cielo aperto, dove tecnica, concentrazione e spirito di squadra si incontrano in un'atmosfera unica.