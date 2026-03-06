C-Movie torna a Rimini | la terza edizione mette al centro autobiografia e cineasti indiani

Dal 12 al 14 marzo a Rimini si svolgerà la terza edizione di C-Movie Film Festival, organizzato da Kitchenfilm e diretto dalla regista e distributrice Emanuela Piovano, in collaborazione con la Cineteca di Rimini. La manifestazione si concentrerà su temi di autobiografia e sulla presenza di cineasti provenienti dall'India, offrendo una selezione di film e approfondimenti dedicati a questi argomenti.

Tre giorni di visioni e dibattiti tra cinema d'autore e pensiero contemporaneo. Filo conduttore di questa edizione l'autobiografia tra memoria individuale e responsabilità collettiva. Piovano: "Abbiamo voluto mettere al centro il tempo come materia viva. Il tempo non si ammazza: si attraversa" "Con le anteprime di questa edizione abbiamo voluto aprire C-Movie con un gesto preciso: mettere al centro il tempo come materia viva. Per questo abbiamo pensato l'ouverture come un movimento a tre voci. Intorno a Lidia Ravera, che il tempo lo attraversa da sempre senza...

