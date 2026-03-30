Al via a Terni la quarta edizione del Tic Festival | tra gli ospiti Carolina Kostner Max Angioni e la dottoressa Solange Fugger

È stata annunciata oggi, presso “Esperienza Europa – Parlamento Europeo” a Roma, la quarta edizione del TIC Festival, che si terrà a Terni dal 9 al 12 aprile 2026. La presentazione ha coinvolto gli organizzatori e ha annunciato la partecipazione di Carolina Kostner, Max Angioni e della dottoressa Solange Fugger come ospiti dell’evento.

È stata presentata oggi - lunedì 30 marzo - a Roma, presso “Esperienza Europa – Parlamento Europeo”, la quarta edizione del TIC Festival, in programma dal 9 al 12 aprile 2026 a Terni. Il TIC Festival sceglie per il 2026 un tema forte e necessario: #ASCOLTA. In un mondo dove i muri sembrano voler rubare spazio ai ponti, il TIC Festival rimette al centro l’ascolto come strumento per creare relazioni autentiche tra creator, pubblico e istituzioni. Un ritorno alla connessione reale, profonda, consapevole. Un gesto semplice che oggi assume un valore rivoluzionario. Tra gli elementi distintivi di questa quarta edizione c’è una forte spinta verso l’internazionalizzazione e il consolidamento del rapporto con le istituzioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Al via a Terni la quarta edizione del Tic Festival: tra gli ospiti Carolina Kostner, Max Angioni e la dottoressa Solange Fugger Tutti gli aggiornamenti su Tic Festival Terni si prepara al TIC Festival 2026: ecco le date e i primi ospitiLa città umbra dà appuntamento in primavera alla quarta edizione del TIC Festival, l'evento dedicato a influencer, creator e industria digitale Terni... Il collettivo del FantaSanremo ospite al Tic Festival: il trofeo FantaSanremo sarà consegnato a TerniA poche ore dalla fine del Festival 2026, il collettivo del FantaSanremo ha annunciato che il Trofeo FantaSanremo verrà consegnato durante la quarta... Sanremo 2026: gli ospiti della quarta serata del FestivalQuali sono gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera – venerdì 27 febbraio – su Rai 1? Nel corso della...