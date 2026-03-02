Il collettivo del FantaSanremo ospite al Tic Festival | il trofeo FantaSanremo sarà consegnato a Terni

Il collettivo di FantaSanremo sarà ospite al Tic Festival di Terni, che si terrà dal 9 al 12 aprile. Durante l’evento, sarà consegnato il trofeo FantaSanremo, pochi giorni dopo la conclusione del Festival 2026. L’annuncio è arrivato in queste ore, con l’indicazione che la premiazione si svolgerà durante la quarta edizione del festival.

A poche ore dalla fine del Festival 2026, il collettivo del FantaSanremo ha annunciato che il Trofeo FantaSanremo verrà consegnato durante la quarta edizione del Tic Festival di Terni, in programma dal 9 al 12 aprile. Sul profilo ufficiale del FantaSanremo è apparsa per la prima volta l'immagine del trofeo. Realizzato dall'artista Onirico, il premio ritrae il volto iconico di Pippo Baudo, figura entrata nell'immaginario collettivo del gioco che ogni anno appassiona milioni di italiani. A riceverlo a Terni sarà il vincitore del “campionato mondiale”, l’utente che avrà conquistato il maggior numero di punti con la propria squadra nel corso della competizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

