Terni si prepara al TIC Festival 2026 | ecco le date e i primi ospiti

Terni si prepara a ospitare la quarta edizione del TIC Festival, l’evento dedicato a influencer, creator e industria digitale. L’appuntamento è fissato in primavera, con le prime conferme di ospiti e programmi. La città umbra si sta già muovendo per accogliere questa grande kermesse, che negli anni ha attirato appassionati e professionisti del settore da tutta Italia.

La città umbra dà appuntamento in primavera alla quarta edizione del TIC Festival, l'evento dedicato a influencer, creator e industria digitale Terni si prepara al TIC Festival 2026 (Terni Influencer & Creator Festival), la quarta edizione dell'evento dedicato a influencer, creator e industria digitale. Il festival si terrà dal 9 al 12 aprile e avrà come tema portante #ASCOLTA, rappresentato dalla locandina ufficiale realizzata dall'illustratore Giacomo Bevilacqua, autore di A Panda Piace. I primi ospiti confermati: da Monica Calcagni al "papà" di Chico Per il programma completo è ancora presto, ma il TIC Festival può già annunciare i primi ospiti, tutti dei grandi ritorni: Monica Calcagni, Davide Patron, Vittorio Pettinato, Francesco Taverna (papà di Chico), Vera Gheno e il gruppo di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Terni si prepara al TIC Festival 2026: ecco le date e i primi ospiti Approfondimenti su Terni Influencer UmbriaCON 2026: tema, cover e primi ospiti del Festival Comics Arts & Games (Umbriafiere – Bastia Umbra) COMICON Napoli 2026: ecco Poster, Magister e primi ospiti internazionali Il COMICON Napoli 2026 si avvicina, con l’annuncio di poster ufficiali, Magister e i primi ospiti internazionali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Terni Influencer Argomenti discussi: Il gusto autentico protagonista a Terni tra stelle Michelin e volti della tv; Calvi dell’Umbria, di nuovo visitabile la Collezione Chiomenti Vassalli; Festeggiare San Valentino a Terni: gli eventi in città; L’urna di San Valentino lascia la Basilica. Terni si prepara al TIC Festival 2026: ecco le date e i primi ospitiLa città umbra dà appuntamento in primavera alla quarta edizione del TIC Festival, l'evento dedicato a influencer, creator e industria digitale ... movieplayer.it Terni al centro dell’urologia: nuove terapie per ipertrofia prostaticaIl 6 e il 7 febbraio all’Hotel Garden i principali esperti si confronteranno su una patologia che colpisce oltre il 60% degli uomini ultraottantenni Riceviamo e pubblichiamo. Terni si prepara a divent ... expartibus.it La città di San Valentino si prepara ad accogliere una nuova esposizione collettiva che mette al centro la creatività e la passione dei talenti locali #terni #SanValentino #cioccolentino #arte #esposizione - facebook.com facebook Quando il cioccolato racconta l’amore: Terni si prepara a Cioccolentino #Cioccolentino2026 #Terni #SanValentino #ChocolateLoveFestival #Umbria #EventiInUmbria agendaviaggi.com/quando-il-cioc… Ph. Simona Maggi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.