Per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 sono stati annunciati diversi artisti e ospiti, pronti a esibirsi sul palco dell’Ariston. Tra i nomi confermati ci sono cantanti italiani e internazionali, pronti a intrattenere il pubblico con le loro performance. La serata vedrà anche la partecipazione di personaggi noti del mondo dello spettacolo, che si alterneranno tra musica e intrattenimento.

Quali sono gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera – venerdì 27 febbraio – su Rai 1? Nel corso della serata, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, vedremo Bianca Balti, Caterina Caselli, Vincenzo Schettini, Francesco Gabbani (Suzuki Stage), Max Pezzali (Nave Costa). Poi tantissimi altri artisti che si esibiranno con i cantanti in gara. Chi? Ecco l’elenco completo: Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda seratanotte. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026: gli ospiti della quarta serata del Festival

