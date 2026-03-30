Lunedì 30 si sono avviati i lavori del progetto ‘Un orto per Leopardino’ al nido Leopardi di Ferrara. L’iniziativa coinvolge bambini, famiglie, educatori e giovani del territorio, e prevede la trasformazione del giardino del servizio educativo in un orto condiviso. La collaborazione tra le diverse componenti mira a creare uno spazio comune destinato alla coltivazione e alla partecipazione attiva.

Un orto che nasce dalla collaborazione tra bambini, famiglie, educatori e giovani del territorio. Sono partiti ufficialmente lunedì 30, al nido Leopardi di Ferrara, i lavori del progetto partecipato ‘Un orto per Leopardino’, un'iniziativa che trasforma il giardino del servizio educativo in uno spazio di crescita, apprendimento e inclusione. Il progetto prende forma grazie all'impegno del gruppo di lavoro del nido Leopardi e al contributo concreto delle famiglie. Un intervento che consente anche la riqualificazione di una parte del giardino, restituendola a una funzione educativa e condivisa. L'orto diventa così un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove si intrecciano esperienze, discipline e competenze: si osserva, si sperimenta, si collabora. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Al nido nasce ‘Un orto per Leopardino’: bambini e famiglie insieme per coltivare l'inclusione

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