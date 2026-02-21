Bambini al nido già a nove mesi | Sostegno concreto alle famiglie
Un nuovo servizio permette ai bambini di soli nove mesi di frequentare il nido La Chiocciola di Troghi, che accoglie fino a 18 piccoli. La decisione nasce dall’esigenza di sostenere le famiglie, spesso costrette a trovare soluzioni di assistenza precoce. Dal prossimo anno scolastico, le coppie potranno iscrivere i loro figli già a questa età, offrendo un aiuto concreto a chi lavora e cerca strutture affidabili. La priorità rimane il benessere dei più piccoli.
di Manuela Plastina Dal prossimo anno didattico, anche i bambini di soli 9 mesi potranno avere un posto al nido La Chiocciola di Troghi, che può ospitare fino a 18 bimbi. L’amministrazione comunale ha previsto l’ampliamento dell’età minima di accesso anche a questo nido d’infanzia: non più un anno di età compiuto, ma bastano tre mesi in meno per poter avere un posto al nido. Tale scelta, spiega l’assessore all’infanzia e all’istruzione Federica Morandi, equipara i requisiti di accesso con l’altra struttura del territorio, Il Grillo e la Formicuzza che si trova invece a Rignano capoluogo (44 posti).🔗 Leggi su Lanazione.it
Riccione lancia il voucher sport: "Sostegno concreto alle famiglie"Riccione introduce il voucher sport, un'iniziativa dell’amministrazione comunale con un investimento di 30mila euro, finalizzata a sostenere le attività motorie e sportive dei giovani.
Un defibrillatore al nido “L’Albero dei Sorrisi” di Ripa Teatina: un gesto concreto per la sicurezza dei bambiniL’installazione di un defibrillatore al nido “L’Albero dei Sorrisi” di Ripa Teatina rappresenta un intervento importante per garantire la sicurezza dei bambini.
Pippa Middleton & James Matthews to Build Preschool at Bucklebury Farm
Argomenti discussi: Bambini al nido già a nove mesi: Sostegno concreto alle famiglie; Il microbioma sociale nei nidi d'infanzia. Quanto conta crescere insieme; Bimbi maltrattati, già raccolte 11mila firme: Telecamere obbligatorie negli asili nido; Bambini trasferiti dall'asilo degli orrori di Verona, le famiglie: Troppo alte le rette del nido alternativo.
Bambini trasferiti dall'asilo degli orrori di Verona, le famiglie: «Troppo alte le rette del nido alternativo»Alcuni genitori si sono lamentati per i costi delle rette proposti dalle coop chiamate a gestire il nuovo nido, cifre che in alcuni casi toccano gli 820 euro mensili. L’assessore: «Diverse soluzioni i ... corrieredelveneto.corriere.it
Bambini in fuga dall’asilo nido, scattano interventi sicurezzadi M.R. «Argomenti già trattati in commissione, evidentemente ingigantiti». Così il vicesindaco del Comune di Terni Riccardo Corridore in merito ai fatti dello scorso ottobre quando dall’asilo nido co ... umbria24.it
L’amore facciamocelo spiegare dai bambini Buon San Valentino dal Micro Nido del Comune di Sant’Andrea di Conza #coopgea #comunedisantandreadiconza - facebook.com facebook