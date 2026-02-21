Bambini al nido già a nove mesi | Sostegno concreto alle famiglie

Un nuovo servizio permette ai bambini di soli nove mesi di frequentare il nido La Chiocciola di Troghi, che accoglie fino a 18 piccoli. La decisione nasce dall’esigenza di sostenere le famiglie, spesso costrette a trovare soluzioni di assistenza precoce. Dal prossimo anno scolastico, le coppie potranno iscrivere i loro figli già a questa età, offrendo un aiuto concreto a chi lavora e cerca strutture affidabili. La priorità rimane il benessere dei più piccoli.

di Manuela Plastina Dal prossimo anno didattico, anche i bambini di soli 9 mesi potranno avere un posto al nido La Chiocciola di Troghi, che può ospitare fino a 18 bimbi. L’amministrazione comunale ha previsto l’ampliamento dell’età minima di accesso anche a questo nido d’infanzia: non più un anno di età compiuto, ma bastano tre mesi in meno per poter avere un posto al nido. Tale scelta, spiega l’assessore all’infanzia e all’istruzione Federica Morandi, equipara i requisiti di accesso con l’altra struttura del territorio, Il Grillo e la Formicuzza che si trova invece a Rignano capoluogo (44 posti).🔗 Leggi su Lanazione.it

